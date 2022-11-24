Пелюстки на кермі дозволяють водієві вибирати, за чи проти годинникової стрілки рухатиметься електромобіль.

Електричний G-Class дебютує лише у 2024 році, але інженери Mercedes-Benz вже реалізували те, що вони називають «G-Turn». Це дозволяє позашляховику крутитися на місці, отже, виконувати поворот, як танк.

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Вам мабуть, цікаво, як EQG знає, у якому напрямку він повинен виконати поворот. Журналіст Грег Кейбл каже, що на кермі встановлені пелюстки, за допомогою яких водій вибирає, за чи проти годинникової стрілки робити маневр.

Хоча ця функція стане в нагоді під час їзди по бездоріжжю, здається, що власники неминуче використовуватимуть цю функцію на асфальтованих дорогах, щоб продемонструвати можливості автомобіля та намалювати кілька чорних кіл.