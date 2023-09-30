Mastercard інтегрував датчик відбитків пальців в інформаційно-розважальну систему MBUX.

Про введення PIN-коду або автентифікакцію можна забути, оскільки виробник спільно з Mastercard запровадив власну оплату послуги цифровим способом за допомогою Mercedes pay+. Завдяки такій співпраці внутрішньоавтомобільний платіжний сервіс відтепер ще й перетворився на платіжний пристрій.

Mastercard інтегрував датчик відбитків пальців в інформаційно-розважальну систему MBUX, забезпечивши біометричну двофакторну аутентифікацію. Віднині цифрові платежі за допомогою датчика відбитків пальців можливі за допомогою дебетових і кредитних карт Mastercard у поточних моделях Mercedes-Benz.

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Авторизація платежів за допомогою відбитків пальців на АЗС є першим варіантом використання власних платежів з автомобіля. Нова технологія дозволяє шифрувати дані транзакцій за допомогою унікально призначених криптограм, захищаючи конфіденційну платіжну інформацію.

"З Mercedes pay+ ми полегшуємо повсякденне життя наших клієнтів. Відтепер вони можуть оплачувати рахунок за пальне прямо зі свого автомобіля за допомогою відбитка пальця – просто, безпечно та зручно. Ми є піонерами у сфері нативних платежів у автомобілі й тепер працюємо над інтеграцією інших послуг", – розповідає голова правління Mercedes-Benz Mobility AG Франц Райнер.

Дослідження, проведене німецькою дослідницькою компанією GfK на замовлення Mastercard, показує, що близько половини людей віком від 18 до 39 років замовляли б і оплачували послуги та товари безпосередньо через дисплей інформаційно-розважальної системи. Прихильники хотіли б використовувати оплату в автомобілі насамперед для повсякденних послуг, пов’язаних з автомобілем: 60 відсотків оплачували б рахунки за пальне або зарядку електромобіля безпосередньо через автомобіль.

Технологія роботи Mercedes me Fuel & Pay уже відпрацьована. Коли водій на місці отримання послуги вимикає двигун, то служба Mercedes me Fuel & Pay автоматично запускається в інформаційно-розважальній системі MBUX. Після запуску водій може просто вибрати відповідну колонку. Ще до заправки система розрахує максимальну загальну кількість, виходячи з поточної ціни пального та кількості палива в баку. І замість того, щоб авторизувати платіж через мобільний пристрій, водій безперешкодно завершить свою транзакцію за допомогою автентифікації відбитка пальця.

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Після заправки водій побачить на дисплеї MBUX кількість заправленого пального та суму рахунку. Оплата здійснюватиметься автоматично. Водій зможе залишити АЗС, не відвідуючи касу. Потім рахунок-фактура надсилається клієнту електронною поштою.

Безконтактна оплата через Mercedes me Fuel & Pay і датчик відбитків пальців тепер можлива на понад 3600 партнерських АЗС у Німеччині. Крім Mastercard, картки Visa також активовані для цифрової оплати на АЗС за допомогою Mercedes pay+.

Споживачі кредитної або дебетової картки Mastercard і Visa, випущеної в Німеччині, можуть використовувати власну оплату в автомобілі, зареєструвавши свою картку в обліковому записі користувача Mercedes me та активувавши Mercedes pay+ в автомобілі через інформаційно-розважальну систему MBUX.

Платежі за відбитками пальців з автомобіля незабаром будуть поширені на інші послуги, пов’язані з транспортними засобами, і на інші європейські ринки.