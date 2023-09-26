Новинка будет иметь две версии - мягкий гибрид и обычный гибрид, полный привод и задние подруливающие колеса в стандарте.

Через несколько недель после презентации нового Mercedes-AMG GLC, в Штутгарте представили новый GLC Coupé.

Эта модель может иметь два силовых агрегата на выбор:

GLC 63 SE PERFORMANCE Coupé – гибрид с мощностью системы 500 кВт (680 л. с.)

GLC 43 4MATIC Coupé мощностью 310 кВт (421 л.с.) и возможностью кратковременного повышения мощности на 14 л.с. через ременный стартер-генератор (RSG).

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Модель в стандарте оснащается подруливанием задней оси, полным приводом, трансмиссией AMG SPEEDSHIFT MCT 9G с мокрым сцеплением и подвеской AMG RIDE CONTROL с адаптивным демпфированием.

“С новым Mercedes-AMG GLC Coupé мы обращаемся к клиентам, которые ищут спортивный образ жизни и динамичный дизайн в сочетании с впечатляющей производительностью. С топ-моделью GLC 63 SE PERFORMANCE Coupé теперь мы предлагаем наш инновационный гибридный привод в этом сегменте, который гарантирует широкий выбор впечатлений от вождения”, – говорит Михаэль Шибе, генеральный директор Mercedes-AMG GmbH и руководитель подразделений Mercedes-Benz G-Class и Mercedes-Maybach.



Спортивный силуэт с плавным переходом к задней части – главная особенность нового Mercedes-AMG GLC Coupé. Фары соединяются с верхней частью радиатора AMG, подчеркивающей ширину автомобиля. Передний фартук AMG в дизайне реактивного крыла с большими воздухозаборниками, вертикальными ребрами расставляет яркие, независимые акценты. Точные боковые грани подчеркивают спортивные пропорции и мощные колесные арки.

Покраска колесных арок в цвет кузова и накладка боковой юбки AMG гармонично вписаны в элегантную базовую форму. Уверенный внешний вид также подчеркивается широкой колеей и колесными дисками 19-, 20- или 21-дюймового формата.

Задние фонари, состоящие из двух частей, зрительно расширяют машину сзади с помощью черного и темно-красного соединительного элемента.