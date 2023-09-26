Новинка матиме дві версії - м'який гібрид та звичайний гібрид, повний привід та задні керовані колеса - у стандарті.

Через кілька тижнів після презентації нового Mercedes-AMG GLC, у Штутгарті представили нове GLC Coupé.

Ця модель може мати два силових агрегати на вибір:

GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé – гібрид із потужністю системи 500 кВт (680 к. с.)

GLC 43 4MATIC Coupé потужністю 310 кВт (421 к.с.) і можливістю короткочасного підвищення потужності на 14 к.с. через ремінний стартер-генератор (RSG).

Також цікаво Mercedes-Benz запідозрили у шахрайстві з дизельними двигунами

Модель має у стандарті підрулювання задньої осі, повний привід, трансмісія AMG SPEEDSHIFT MCT 9G з мокрим зчепленням та підвіскою AMG RIDE CONTROL з адаптивним демпфуванням.

“З новим Mercedes-AMG GLC Coupé ми звертаємося до клієнтів, які шукають спортивний стиль життя та динамічний дизайн у поєднанні з вражаючою продуктивністю. З топ-моделлю GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé тепер ми також пропонуємо наш інноваційний гібридний привід у цьому сегменті, який гарантує широкий вибір вражень від водіння”, – говорить Міхаель Шібе, генеральний директор Mercedes-AMG GmbH і керівник підрозділів Mercedes-Benz G-Class і Mercedes-Maybach.



Спортивний силует із плавним переходом до задньої частини є головною особливістю нового Mercedes-AMG GLC Coupé. Фари з’єднуються з верхньою частиною радіатора AMG, що підкреслює ширину автомобіля. Передній фартух AMG у дизайні реактивного крила з великими повітрозабірниками, вертикальними ребрами та додатковими гребками розставляє яскраві, незалежні акценти. Точні бічні грані підкреслюють спортивні пропорції та потужні колісні арки.

Оздоблення колісних арок у колір кузова та накладка бічної спідниці AMG гармонійно вписані в елегантну базову форму. Впевнений зовнішній вигляд також підкреслюється широкою колією та колісними дисками 19-, 20- або 21-дюймового формату.

Задні ліхтарі, що складаються з двох частин, візуально розширюють огляд ззаду за допомогою чорного та темно-червоного сполучного елемента.