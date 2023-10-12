Дещо змінена зовнішність та салон: решітка та герб AMG на капоті, світловий підпис для фар і задніх ліхтарів, кермо AMG Performance у стандартній комплектації, мультимедійна система MBUX з розширеним спектром послуг.

Mercedes-AMG оновлює свій компактний позашляховик Performance GLA 45 S 4MATIC+ з візуальними та технічними інноваціями для екстер’єру та інтер’єру. Головною відмінною рисою новинки є новий передній фартух і герб AMG на капоті. Світлодіодна технологія тепер використовується для всієї системи освітлення. Новий світловий підпис для фар і задніх ліхтарів додає тонкі візуальні акценти. Головні фари MULTIBEAM LED доступні як опція.

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Якщо дивитися збоку, розширення колісних арок підкреслюють потужний характер автомобіля. Ці компоненти тепер пофарбовані в колір кузова (на попередній моделі вони були чорними). 20-дюймові колеса та червоні гальмівні супорти стандартні. Ззаду кругла подвійна окантовка вихлопної труби та спойлер на даху показують, що це найпотужніша версія сімейства GLA.

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У стандартній комплектації інтер’єр оснащено кермом AMG Performance останнього покоління. Кнопки на кермі AMG виділяються яскравими дисплеями та інтуїтивно зрозумілою логікою керування. За допомогою кнопок водій керує важливими функціями водіння, а також усіма програмами водіння. Завдяки новому спеціальному дизайну екрана AMG і розширеному спектру функцій інформаційно-розважальна система MBUX стала ще потужнішою, ніж раніше. Завдяки Apple CarPlay і Android Auto смартфони можуть бездротово взаємодіяти з автомобілем. Вища потужність зарядки USB і додатковий порт USB-C покращують підключення.

Нові чохли для оббивки стандартних спортивних сидінь або опціональних сидінь AMG Performance надають інтер’єру сучасного вигляду. Вперше поєднання штучної шкіри ARTICO та мікрофібри MICROCUT також можна замовити в Bahia Brown. Новий колір штучної шкіри ARTICO – Sage Grey / Black.

З потужністю 310 кВт (421 к.с.) GLA 45 S 4MATIC+ має потужний двигун. Компактний позашляховик розганяється з місця до 100 км/год за 4,3 секунди. Максимальна швидкість зафіксована на рівні 270 км/год. Потужність передається через восьмиступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням AMG SPEEDSHIFT DCT.

Стандартна програма водіння RACE і повністю змінний повний привід AMG Performance 4MATIC+ з AMG TORQUE CONTROL значно сприяють динамічному досвіду водіння. Коробка передач заднього моста оснащена двома багатодисковими муфтами з електронним керуванням, кожна з яких з’єднана з приводним валом на задній осі. Ця конструкція означає, що потужність двигуна розподіляється не лише змінним чином між передньою та задньою осями, але також вибірково між лівим та правим задніми колесами.

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