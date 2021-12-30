Не то, чтобы грандиозный электромобиль можно было хорошо рассмотреть, но главное мы таки увидели: очень длинный "хвост" и цифру запаса хода.

В январе мы познакомимся с “самым эффективным электромобилем Mercedes-Benz” – люксовой четырехдверкой VISION EQXX. Поскольку дата раскрытия приближается, производитель решил подразнить публику очередными тизерами, в которых значительно важнее эффектного дизайна является кругленькая цифра в 1000 километров – именно столько сможет преодолевать на одном заряде самый совершенный электрический “Мерседес”.

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В двух видео немецкий производитель рассказывает историю создания VISION EQXX в извечной борьбе дизайнеров и инженеров. EQXX должен был подружиться с воздушным потоком, но также выглядеть максимально эффектно. Очевидно, компромисс между эстетикой и техникой был найден, поскольку мы видим очень плавные, почти манящие, обводы кузова под простыней.

Хотя в Mercedes-Benz чрезвычайно гордятся и дизайном и выдающимся запасом хода, пальму первенства у знаменитого бренда уже успели выхватить такие “выскочки”, как Nio и Lucid.