Не те, щоб грандіозний електромобіль можна було добре роздивитись, але головне ми таки побачили: дуже довгий "хвіст" та цифру запасу ходу.

У січні ми познайомимося з “найефективнішим електромобілем Mercedes-Benz” – люксовою чотиридверкою VISION EQXX. Оскільки дата розкриття наближається, виробник вирішив подражнити публіку черговими тизерами, у яких значно важливішими за ефектний дизайн є кругленька цифра у 1000 кілометрів – саме стільки зможе долати на одному заряді найдовершеніший електричний “Мерседес”.

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У двох відео німецький виробник розповідає історію створення VISION EQXX в одвічній боротьбі дизайнерів та інженерів. EQXX повинен був подружитися з повітряним потоком, але також виглядати максимально ефектно. Очевидно, компроміс між естетикою та технікою було знайдено, оскільки ми бачимо дуже плавні, майже звабливі, обводи кузову під простирадлом.

Хоча у Mercedes-Benz надзвичайно пишаються і дизайном і видатним запасом ходу, пальму першості у знаменитого бренду вже встигли вихопити такі “вискочки”, як Nio та Lucid.