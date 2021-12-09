С 2013 года мы знаем BMW i3, как хэтчбек с формами минивэна, но теперь баварцы решили использовать индекс i3 для седана – электрической версии 3-й Серии. Фотографии седана появились в базе Минпромторга КНР.

В ходе рестайлинга обычного седана третьей серии для китайского рынка будет выпущена также полностью электрическая версия модели под названием i3. Такой электрический седан (с удлиненной колесной базой, конечно) будет иметь одномоторную силовую установку мощностью 335 лошадиных сил. Полное обозначение седана – i3 eDrive35 L.

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Китайские СМИ предсказывают электрическому седану пневматическую подвеску, которой не имеют обычные версии. При этом электрические BMW i4 и iX имеют пневмоподвеску – на этот факт и полагаются предсказания.

Стилистически электрическая версия почти не будет отличаться от обычного седана третьей серии, после обновления. Но у батарейной модели будет пара собственных дизайнов колес диаметром 18 и 19 дюймов. Электрическую сущность выдают голубые акценты в отделке и отсутствие выхлопных патрубков.

Привычный нам хэтчбек BMW i3 никуда не денется, по крайней мере до 2024 года – до этого времени глобальная модель значится в производственных планах компании.

Фото: патентные снимки BMW i3 eDrive35 L / miit.gov.cn