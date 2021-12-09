З 2013 року ми знаємо BMW i3, як хетчбек з формами мінівена, але тепер баварці вирішили використати індекс i3 для седана – електричної версії 3-ї Серії. Фотографії седана з'явилися в базі Мінпромторгу КНР.

У ході рестайлінгу звичайного седана Третьої серії для китайського ринку буде випущено також повністю електричну версію моделі під назвою i3. Такий електричний седан (з подовженою колісною базою, звісно) матиме одномоторну силову установку потужністю 335 кінських сил.

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У ході рестайлінгу звичайного седана Третьої серії для китайського ринку буде випущено також повністю електричну версію моделі під назвою i3. Такий електричний седан (з подовженою колісною базою, звісно) матиме одномоторну силову установку потужністю 335 кінських сил. Повне позначення седана – i3 eDrive35 L.

Китайські ЗМІ пророкують електричному седану пневматичну підвіску, якої не мають звичайні версії. При цьому електричні BMW i4 та iX мають пневмопідвіску – на цей факт і покладаються передбачення.

Стилістично електрична версія майже не відрізнятиметься від звичайного седана Третьої серії, після оновлення. Але у батарейної моделі буде пара власних дизайнів коліс діаметром 18 та 19 дюймів. Електричну сутність видають блакитні акценти в оздобленні та відсутність вихлопних патрубків.

Звичний нам хетчбек BMW i3 нікуди не подінеться, принаймні до 2024 року – до цього часу глобальна модель значиться у виробничих планах компанії.

Фото: патентні знімки BMW i3 eDrive35 L / miit.gov.cn