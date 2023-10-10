10 октября Mercedes-Benz Trucks презентовал предложенный в серийное производство электрический грузовик eActros 600.

Мировая премьера состоялась вблизи Гамбурга (Германия). Своим новичком в сегменте тяжелых электрических машин МВ планирует задать новый стандарт автомобильного грузового транспорта как с точки зрения технологий, экологичности и дизайна, так и прибыльности для автопарков.

Автопроизводитель предложил высокую емкость батареи более 600 киловатт-часов – отсюда и обозначение модели 600. Здесь также новая особенно эффективная электрическая ведущая ось собственной разработки. Это позволяет электрическому грузовику пройти 500 километров без промежуточной зарядки. В общей сложности eActros 600 сможет проезжать более 1000 километров в день с промежуточной зарядкой во время предусмотренных законом перерывов для водителей.

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Статистика свидетельствует, что около 60 процентов дальних поездок владельцев магистральных фур Mercedes-Benz в Европе короче 500 километров. Итак, зарядной инфраструктуры в автопарке и на пунктах погрузки/разгрузки в таких случаях достаточно.

Кроме зарядки CCS мощностью до 400 кВт, eActros 600 позже также обеспечит зарядку в мегаваттах (MCS). С начала продаж клиенты могут заказать для этого предварительную установку. Как только технология MCS станет доступной и стандартизируется для всех производителей, ее планируется модернизировать для этих моделей eActros 600. Батареи можно будет заряжать от 20 до 80 процентов примерно за 30 минут на соответствующей зарядной станции с мощностью около одного мегаватта.

Новичок eActros 600 имеет три аккумуляторных батареи по 207 кВт/ч каждая. Они предлагают установленную общую мощность 621 кВт/ч. В основу батарей заложены литий-железо-фосфатные элементы (LFP), характеризующиеся длительным сроком службы. Это означает до 1,2 миллионов километров пробега за десять лет эксплуатации. После этого периода использования состояние заряда батареи все еще должно превышать 80 процентов.

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Грузовики Mercedes-Benz разработали две коробки отбора мощности для eActros 600. Электромеханическая коробка отбора мощности позволяет, например, управлять гидравлическим или механическим рабочим оборудованием, таким как полуприцепы с самосвалом, раздвижным полом или силосными полуприцепами.

Другим решением является электрическая коробка по отбору мощности постоянного или переменного тока. В последнем случае инвертор преобразует постоянный ток высоковольтной сети в переменный. Это означает, что можно использовать, например, решения для кузовов-рефрижераторов или полуприцепов-рефрижераторов.

В зависимости от версии различные варианты применения коробок отбора мощности охватывают диапазон мощности от 22 до 90 кВт, таким образом обслуживая все обычные использования в транспорте на большие расстояния и в транспорте.

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Технически автомобиль рассчитан на полную массу автопоезда до 44 тонн. Грузоподъемность eActros 600 со стандартным полуприцепом в ЕС составляет около 22 тонн. В некоторых случаях национальное законодательство может разрешать более полезную нагрузку.

Предварительные продажи электрогрузовика стартуют в этом году. Начало серийного производства намечено на конец 2024 года.

Фото: Daimler Truck