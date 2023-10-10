10 жовтня Mercedes-Benz Trucks презентував запропоновану у серійне виробництво електричну вантажівку eActros 600.

Світова прем’єра відбулася поблизу Гамбурга (Німеччина). Своїм новачком у сегменті важких електричних машин МВ планує задати новий стандарт автомобільного вантажного транспорту як з точки зору технологій, екологічності й дизайну, так і прибутковості для автопарків.

Автовиробник запропонував високу місткість батареї понад 600 кіловат-годин – звідси й позначення моделі 600. Тут також нова особливо ефективна електрична ведуча вісь власної розробки. Це дозволяє електричній вантажівці пройти 500 кілометрів без проміжної зарядки. Загалом eActros 600 зможе проїжджати понад 1000 кілометрів на день з проміжною зарядкою під час передбачених законом перерв для водіїв.

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Статистика свідчить, що близько 60 відсотків далеких поїздок власників магістральних фур Mercedes-Benz у Європі коротші за 500 кілометрів. Отож, зарядної інфраструктури в автопарку та на пунктах завантаження/розвантаження в таких випадках достатньо.

Окрім зарядки CCS потужністю до 400 кВт, eActros 600 пізніше також забезпечить зарядку в мегаватах (MCS). З початку продажів клієнти можуть замовити для цього попередню установку. Як тільки технологія MCS стане доступною та буде стандартизована для всіх виробників, її планується модернізувати для цих моделей eActros 600. Батареї можна буде заряджати від 20 до 80 відсотків приблизно за 30 хвилин на відповідній зарядній станції з потужністю близько одного мегавата.

Новачок eActros 600 має три акумуляторні батареї по 207 кВт/год кожна. Вони пропонують встановлену загальну потужність 621 кВт/год. В основу батарей закладено літій-залізо-фосфатні елементи (LFP), що характеризуються тривалим терміном служби. Це означає до 1,2 мільйона кілометрів пробігу за десять років експлуатації. Після цього періоду використання стан заряду батареї все ще має перевищувати 80 відсотків.

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Вантажівки Mercedes-Benz розробили дві коробки відбору потужності для eActros 600. Електромеханічна коробка відбору потужності дає змогу, наприклад, керувати гідравлічним або механічним робочим обладнанням, таким як напівпричепи з самоскидом, розсувною підлогою або силосними напівпричепами.

Іншим рішенням є електрична коробка відбору потужності постійного або змінного струму. В останньому випадку інвертор перетворює постійний струм високовольтної мережі в змінний. Це означає, що можна використовувати, наприклад, рішення для кузовів-рефрижераторів або напівпричепів-рефрижераторів.

В залежності від версії, різні варіанти застосування коробок відбору потужності охоплюють діапазон потужності від 22 до 90 кВт, таким чином обслуговуючи всі звичайні використання в транспорті на великі відстані та в транспорті.

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Технічно автомобіль розрахований на повну масу автопоїзда до 44 тон. Вантажопідйомність eActros 600 зі стандартним напівпричепом у ЄС становить близько 22 тонн. У деяких випадках національне законодавство може дозволяти більше корисне навантаження.

Попередні продажі електровантажівки стартують цього року. Початок серійного виробництва заплановано на кінець 2024 року.

Фото: Daimler Truck