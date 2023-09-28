Система стане доступною за підпискою для жителів двох шататів США.

Компанія Mercedes-Benz випускає нову версію автопілота Drive Pilot, ставши першим у світі автовиробником, що пропонує в США сертифіковану технологію автономного водіння 3-го рівня.

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Автопілот третього рівня, нагадаємо, допускає можливість для водія повністю відпустити кермо і займатися своїми справами, але при цьому все ж таки бути готовим у будь-який момент взяти керування на себе.

Така система стане доступною у четвертому кварталі цього року за підпискою для жителів Каліфорнії та Невади. Крім того, у майбутньому планується розширити доступність для більшої кількості штатів. Спочатку система Drive Pilot: First Class буде доступна на електричному седані EQS та S-класі.

«Drive Pilot — це технологічний переломний момент і неймовірний крок уперед у прагненні умовно-автоматичного водіння, — сказав Дімітріс Псілакіс, генеральний директор Mercedes USA. — Ця новаторська система підтверджує наш намір бути лідером у галузі безпеки та технологій, водночас повертаючи нашим клієнтам дорогоцінний час в умовах інтенсивного дорожнього руху».

Автовиробник заявляє, що власники можуть активувати послугу через магазин Mercedes me Connect. Річна підписка коштуватиме від 2500 доларів у перший рік, при цьому Mercedes зазначає, що оголосить про додаткові опції пізніше.

Доступна на швидкості до 64 км/год на відповідних ділянках автомагістралей, система ідеально підходить для руху в годину пік та використовує набір датчиків для безпечного пересування дорогою. Крім камер, система використовує лідар, датчики вологості дороги та мікрофони, щоб визначити, коли поблизу знаходяться машини екстрених служб.

«Drive Pilot - це перша і єдина у світі система умовно-автоматичного водіння, що має міжнародне схвалення - сказав Маркус Шафер, технічний директор Mercedes. — Система спроектована на основі складної системної архітектури, яка працює за допомогою різних датчиків».

Mercedes очікує, що технологія буде поширена серед більшої кількості власників автомобілів 2024 модельного року.

На початку цього року Mercedes-Benz стала першою автомобільною компанією у США, яка отримала ліцензію на автопілот третього рівня.