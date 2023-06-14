Дані NHTSA показують, що з 2019 року за участі автопілота Tesla сталось 736 аварій та 17 смертей. На фоні загальної кількості аварій це дуже маленька частка.

Автопілот Tesla, одна з найбільш шанованих функцій бренду, яка дозволяє автомобілю керувати автономією за певних умов. Втім ДТП іноді трапляються. Нові дані показують тривожні цифри: з 2019 року автопілот Tesla став учасником 736 аварій у США. 17 із них були смертельними. З них 11 смертельних випадків сталися з травня 2022 року.

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Такі результати були виявлені під час аналізу даних Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), проведеного Washington Post. Незважаючи на те, що дані не вказують на кількість аварій, яких могли запобігти функції допомоги водієві Tesla, нові цифри аварій розкривають можливі підводні камені автономного водіння, принаймні на поточному етапі розробки.

Звіт також показує, що зростання кількості нещасних випадків може бути пов’язано з видаленням радарів радіовиявлення та визначення дальності. У 2021 році бренд оголосив, що покладатиметься виключно на обробку зображення за допомогою камери. Кожна Tesla оснащена 8 зовнішніми камерами для картографування околиць.

Згідно з повідомленням NHTSA, у зв’язку з нещодавнім різким зростанням кількості аварій, ведуться численні розслідування, пов’язані з цією технологією. Тим часом генеральний директор Ілон Маск неодноразово наголошував на перевагах автопілота.

Хоча дані NHTSA не містять точних деталей аварії. У деяких випадках навіть невідомо, чи був у користувачів увімкнений автопілот. Повідомляється, що дорогами США курсують 800 000 Tesla з автопілотом, і Tesla продовжує його подальший розвиток і ширше впровадження цієї технології.

Кожна Tesla отримує стандартні функції автопілота, такі як адаптивний круїз-контроль, за допомогою якого автомобіль відповідає швидкості руху попереду та прискорюється або гальмує залежно від умов. У стандартне обладнання також входить автоматичне керування, за допомогою якого автомобіль допомагає керувати на чітко позначених смугах.

Крім того, Teslas може бути оснащений розширеною функцією автопілота, завдяки якій автомобіль самостійно пересувається дорогами, а також самостійно змінює смуги руху. Крім того, покупці також можуть придбати пакет Full-Self Driving (FSD), у якому транспортний засіб може приймати активні рішення на основі розпізнавання дорожніх знаків.

Tesla чітко зазначає на своєму веб-сайті, що вищезазначені особливості не роблять її автомобілі повністю автономними. Наразі ввімкнені функції автопілота, розширеного автопілота та повного автономного керування вимагають активного контролю водія та не роблять автомобіль автономним.

У лютому 2023 року NHTSA оголосила, що Tesla відкличе 360 000 автомобілів, оснащених бета-версією FSD, через підвищений ризик аварій. Хоча є суперечливі повідомлення про ефективність автопілота. У звіті Tesla про безпеку транспортних засобів за четвертий квартал 2022 року зазначено, що 35 відсотків усіх аварій автопілота відбуваються, коли автомобіль ззаду наїжджає на Tesla. Крім того, за даними Tesla, кожні 4,8 мільйона миль пробігу відбувається одна аварія автопілота.