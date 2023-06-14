Данные NHTSA показывают, что с 2019 года с участием автопилота Tesla произошло 736 аварий и 17 смертей. На фоне общего количества аварий это очень маленькая часть.

Автопилот Tesla, одна из самых уважаемых функций бренда, которая позволяет автомобилю управлять автономией при определенных условиях. Впрочем, ДТП иногда случаются. Новые данные показывают тревожные цифры: с 2019 автопилот Tesla стал участником 736 аварий в США. 17 из них были смертельными. Из них 11 смертельных случаев произошло с мая 2022 года.

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Такие результаты были обнаружены в ходе анализа данных Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), проведенного Washington Post. Несмотря на то, что данные не указывают на количество аварий, которые могли предотвратить функцию помощи водителю Tesla, новые цифры аварий раскрывают возможные подводные камни автономного вождения, по крайней мере на текущем этапе разработки.

Отчет также показывает, что рост несчастных случаев может быть связан с удалением радаров радиообнаружения и определения дальности. В 2021 году бренд объявил, что будет полагаться исключительно на обработку изображения с помощью камеры. Каждая Tesla снабжена 8 внешними камерами для картографирования окрестностей.

Согласно сообщению NHTSA, в связи с недавним резким ростом количества аварий ведутся многочисленные расследования, связанные с этой технологией. Между тем генеральный директор Илон Маск неоднократно отмечал преимущества автопилота.

Хотя данные NHTSA не содержат чётких деталей аварии. В некоторых случаях даже неизвестно, был ли у пользователей включен автопилот. Сообщается, что по дорогам США курсируют 800 000 Tesla с автопилотом, и Tesla продолжает его дальнейшее развитие и более широкое внедрение этой технологии.

Каждая Tesla получает стандартные функции автопилота, такие как адаптивный круиз-контроль, с помощью которого автомобиль соответствует скорости впереди и ускоряется или тормозит в зависимости от условий. В стандартное оборудование также входит автоматическое управление, с помощью которого автомобиль помогает управлять на четко обозначенных полосах.

Кроме того, Teslas может быть оснащен расширенной функцией автопилота, благодаря которой автомобиль самостоятельно передвигается по дорогам, а также самостоятельно меняет полосы движения. Кроме того, покупатели могут приобрести пакет Full-Self Driving (FSD), в котором транспортное средство может принимать активные решения на основе распознавания дорожных знаков.

Tesla четко отмечает на своем веб-сайте, что вышеперечисленные особенности не делают ее автомобили полностью автономными. Включенные функции автопилота, расширенного автопилота и полного автономного управления требуют активного контроля водителя и не делают автомобиль автономным.

В феврале 2023 года NHTSA объявила, что Tesla отзовет 360 000 автомобилей, оснащенных бета-версией FSD, из-за повышенного риска аварий. Хотя есть противоречивые сообщения об эффективности автопилота. В отчете Tesla о безопасности транспортных средств за четвертый квартал 2022 года отмечено, что 35 процентов всех аварий автопилота происходят, когда автомобиль сзади приезжает на Tesla. Кроме того, по данным Tesla, каждые 4,8 миллионов миль пробега происходит одна авария автопилота.