По такой цене электромобиль в начальной комплектации можно приобрести в Калифорнии (США), с учетом двух субсидий от правительства.

Новая Tesla Model 3 в Калифорнии (США) с учетом всех налоговых скидок может обойтись покупателю за $25240. Это дешевле, чем популярная в США и Украине Toyota Camry, сообщает Reuters.

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Это свидетельствует об умении Тесли управлять цепочками поставок и играть в американский пасьянс субсидирования электромобилей.

Прошлым летом цена на Model 3 догоняла немецкие роскошные автомобили, ведь ее прайс в налоговые льготы начинался с $57990.

Однако на этой неделе Tesla, а затем и правительство США заявили, что самая дешевая Model 3 теперь согласно Закону о снижении инфляции (IRA) будет иметь право на федеральный налоговый кредит в размере $7500.

Штат Калифорния прибавляет еще $7500. Эти субсидии в сочетании с решением Tesla снизить начальную цену на Model 3 до $40240 превращают электрокар в "бюджетный" автомобиль для рынка США, где средняя цена на новое авто составляет $48 тыс.