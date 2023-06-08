За таку ціну електромобіль у початковій комплектації можна придбати у Каліфорнії (США), з урахуванням двох субсидій від уряду.

Нова Tesla Model 3 у Каліфорнії (США) з урахуванням усіх податкових знижок може обійтись покупцю за $25240. Це дешевше, ніж популярна у США та Україні Toyota Camry, повідомляє Reuters.

Також цікаво ціни на пошкоджені Tesla Model Y у США досягли мінімуму

Це свідчить про вміння Тесли керувати ланцюжками поставок і грати в американський пасьянс субсидування електромобілів.

Минулого літа ціна на Model 3 доганяла німецькі розкішні автомобілі, адже її прайс до податкових пільг починався з $57990.

Однак цього тижня Tesla, а потім і уряд США заявили, що найдешевша Model 3 тепер, відповідно до Закону про зниження інфляції (IRA), матиме право на федеральний податковий кредит у розмірі $7500.

Штат Каліфорнія додає ще $7500. Ці субсидії в поєднанні з рішенням Tesla знизити початкову ціну на Model 3 до $40240 перетворюють електрокар на “бюджетний” автомобіль для ринку США, де середня ціна на нове авто становить $48 тис.