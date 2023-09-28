Система станет доступной для жителей двух штатов США.

Компания Mercedes-Benz выпускает новую версию автопилота Drive Pilot, став первым в мире автопроизводителем, предлагающим в США сертифицированную технологию автономного вождения 3-го уровня.

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Автопилот третьего уровня, напомним, допускает водительскую возможность полностью отпустить руль и заниматься своими делами, но при этом все же быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Такая система станет доступна в четвертом квартале этого года за подпиской для жителей Калифорнии и Невады. Кроме того, в будущем планируется расширить доступность большего количества штатов. Первоначально система Drive Pilot: First Class будет доступна на электрическом седане EQS и S-классе.

«Drive Pilot – это технологический переломный момент и невероятный шаг вперед в стремлении условно-автоматического вождения, – сказал Димитрис Псилакис, генеральный директор Mercedes USA. — Эта новаторская система подтверждает наше намерение быть лидером в области безопасности и технологий, возвращая нашим клиентам драгоценное время в условиях интенсивного дорожного движения».

Автопроизводитель заявляет, что владельцы могут активировать услугу через магазин Mercedes Me Connect. Годовая подписка будет стоить от 2500 долларов в первый год, при этом Mercedes отмечает, что объявит о дополнительных опциях позже.

Доступная на скорости до 64 км/ч на соответствующих участках автомагистралей система идеально подходит для движения в час пик и использует набор датчиков для безопасного передвижения по дороге. Помимо камер система использует лидер, датчики влажности дороги и микрофоны, чтобы определить, когда поблизости находятся машины экстренных служб.

«Drive Pilot – это первая и единственная в мире система условно-автоматического вождения, имеющая международное одобрение – сказал Маркус Шафер, технический директор Mercedes. — Система спроектирована на основе сложной системной архитектуры, работающей с помощью разных датчиков».

Mercedes ожидает, что технология будет распространена среди большего количества владельцев автомобилей 2024 года модельного.

В начале этого года Mercedes-Benz стала первой автомобильной компанией в США, получившей лицензию на автопилот третьего уровня.