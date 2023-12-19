Шпигуни сфотографували новий електромобіль Mercedes-Benz C-Class EV, який запустять у серію на початку 2026 року.

Компанія Mercedes-Benz продовжує збільшувати лінійку електричних моделей. На черзі – С-клас. Нещодавно представника цієї моделі шпигуни побачили у камуфляжі.

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Раніше представники компанії заявили що Mercedes-Benz планує перехід на повністю електричний транспорт до 2030 року. Варто зазначити, що бренд досить пізно почав розробку власних електричних авто, а наявні нині моделі EQE, EQC та EQS є значно дорожчими за своїх прямих конкурентів. Саме тому, очікується, що новий C-Class EV буде доступнішою альтернативою, яка поєднає в собі найкращі якості попередніх моделей, проте матиме більш приємний цінник.

Хоча електричний седан C-Class повністю покритий камуфляжем, уже очевидно, що він не виглядатиме так витончено, як більші EQE та EQS. Здається, він має чіткіший дизайн і, ймовірно, охоплюватиме деякі дизайнерські новинки, які ми бачили на концептуальному автомобілі Vision EQXX.

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У 2025 році Mercedes-Benz планує запуск одразу трьох нових платформ для своїх легкових електромобілів. Седан C-Class EV використовуватиме платформу MB.EA, тоді як схожий за розмірами електричний кросовер CLA планують будувати на оновленій платформі, яка також підтримує двигуни внутрішнього згоряння (відома як MMA).

Напевно, найголовнішим конкурентом для нового електричного седана від Mercedes-Benz стане абсолютно новий BMW i3 (назва не підтверджена), над проєктом якого зараз активно працюють інженери BMW.

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Використовуючи нинішню номенклатуру компанії, було б доцільно, щоб цей електричний седан називався EQC, а версію кросовера, побудовану на його базі, було б перейменовано на EQC SUV. Проте, за чутками, Mercedes-Benz планує поступове припинення виробництва лінійки "EQ". Очікується, що першим електромобілем зі свіжою назвою стане електричний G-клас.