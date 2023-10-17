Mercedes-Benz готує «Little G» - зменшену версію свого культового позашляховика і робить його електричним.

Mercedes-Benz розширює свою культову лінійку G-Wagen другою, меншою пропозицією – на прізвисько «Little G». Як випливає з назви, цей позашляховик буде зменшеною версією нинішнього G-класу.

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Але найголовніше, оскільки стандартний G-клас незабаром матиме власну електричну версію EQG, цей менший G-клас також працюватиме від батареї. Використовуючи новітню технологію електромобілів Штутгарта, Little G запропонує безвикидний режим бездоріжжя та рівень розкоші Mercedes-Benz, коли дебютує в найближчі кілька років.

Як буде називатися?

Mercedes назвав новинку Little G, коли генеральний директор Ола Калленіус офіційно оголосив про це на IAA Munich 2023. Навіть логотип, який показала компанія, використовував малу літеру «g». Яким би чарівним це не було, Mercedes, ймовірно, не використовуватиме Little G як офіційну назву, коли позашляховик досягне виробництва. Електричний G-Class використовуватиме псевдонім EQG, коли він стане публічним, тож певні варіації цієї трилітерної номенклатури ймовірні також для меншої моделі.

Як буде виглядати?

Він буде виглядати як G-клас, але менший. Наші художники уявили, як міг би виглядати цей позашляховик, поєднавши ознаки поточної моделі з декількома специфічними елементами EQ, такими як закрита «решітка» з повторюваними логотипами у вигляді трьох зірок і освітленими акцентами.

Як позашляховик, він неодмінно буде міцним. Пластикове покриття, ймовірно, покриватиме значну частину передньої панелі, колеса та задній бампер. Позашляхові шини також повинні бути доступні, а також можуть бути присутні деякі інші елементи, характерні для бездоріжжя, як-от щитки для щіток, захисні пластини та буксирувальні гаки.

Little G матиме цільну конструкцію (несучий кузов) на відміну від стандартної дрибинчатої рими G-Wagon. Він не буде сидіти так високо від землі, як звичайний G, і він повинен мати набагато коротшу колісну базу.

Якими будуть діапазон і потужність?

Little G, ймовірно, використовуватиме останню компактну модульну архітектуру Mercedes (MMA), представлену на концептуальному CLA-Class, яка вміщує як двигуни внутрішнього згоряння, так і електричні трансмісії. Щодо електромобіля, Little G має заряджатися на 800 вольт і мати запас ходу від 300 миль (500 км) зі стандартним повним приводом. Такі речі, як розмір акумулятора, конфігурація двигуна та ємність, досі залишаються загадками.

Коли ми це побачимо?

Маленький G ще кілька років буде йти до виробництва. Аналітики прогнозують, що виробництво почнеться наприкінці 2026 року на заводі Mercedes в Кечкеметі в Угорщині, де автовиробник виготовляє свої компактні автомобілі. Нові моделі CLA, EQA та EQB дебютують раніше нового G, як і електрична версія повнорозмірного G-Class, яка очікується наступного року.

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Скільки буде коштувати?

Little G може бути вдвічі дешевшим за стандартний G-клас. Вартість нинішнього G 550 починається від 141 050 доларів США, а G63 – від 180 150 доларів США. За попередніми підрахунками, Little G коштуватиме від 55 000 до 65 000 доларів США.