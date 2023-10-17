Mercedes-Benz готовит «Little G» – уменьшенную версию своего культового внедорожника и делает его электрическим.

Mercedes-Benz расширяет свою культовую линейку G-Wagen вторым, меньшим предложением – по прозвищу «Little G». Как явствует из названия, этот внедорожник будет уменьшенной версией нынешнего G-класса.

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Но самое главное, поскольку стандартный G-класс в скором времени будет иметь собственную электрическую версию EQG, этот меньший G-класс также будет работать от батареи. Используя новейшую технологию электромобилей Штутгарта, Little G предложит безвыбросный режим бездорожья и уровень роскоши Mercedes-Benz, когда дебютирует в ближайшие несколько лет.

Как будет называться?

Mercedes назвал новинку Little G, когда генеральный директор Ола Каллениус официально объявил об этом на IAA Munich 2023. Даже логотип, показанный компанией, использовал строчную букву «g». Каким бы волшебным это ни было, Mercedes, вероятно, не будет использовать Little G как официальное название, когда внедорожник достигнет производства. Электрический G-Class будет использовать псевдоним EQG, когда он станет публичным, поэтому некоторые вариации этой трехбуквенной номенклатуры вероятны также для меньшей модели.

Как будет смотреться?

Он будет выглядеть как G-класс, но меньше. Наши художники представили, как мог бы выглядеть этот внедорожник, сочетая признаки текущей модели с несколькими специфическими элементами EQ, такими как закрытая «решетка» с повторяющимися логотипами в виде трех звезд и освещенными акцентами.

Как внедорожник, он непременно будет крепким. Пластиковое покрытие, по всей вероятности, будет покрывать значительную часть передней панели, колеса и задний бампер. Внедорожные шины также должны быть доступны, а также могут присутствовать некоторые другие элементы, характерные для бездорожья, например щитки для щеток, защитные пластины и буксировочные крюки.

Little G будет иметь цельную конструкцию (несущий кузов) в отличие от стандартной древесистой рифмы G-Wagon. Он не будет сидеть так высоко от земли, как обычный G, и он должен иметь гораздо более короткую колесную базу.

Какими будут диапазон и мощность?

Little G, вероятно, будет использовать последнюю компактную модульную архитектуру Mercedes (MMA), представленную на концептуальном CLA-Class, вмещающем как двигатели внутреннего сгорания, так и электрические трансмиссии. Что касается электромобиля, Little G должен заряжаться на 800 вольт и иметь запас хода от 300 миль (500 км) со стандартным полным приводом. Такие вещи как размер аккумулятора, конфигурация двигателя и емкость до сих пор остаются загадками.

Когда мы увидим это?

Маленький G еще несколько лет будет идти к производству. Аналитики прогнозируют, что производство начнется в конце 2026 года на заводе Mercedes в Кечкемете в Венгрии, где автопроизводитель производит свои компактные автомобили. Новые модели CLA, EQA и EQB дебютируют раньше нового G, как и ожидаемая в следующем году электрическая версия полноразмерного G-Class.

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Сколько будет стоить?

Little G может быть вдвое дешевле стандартного G-класса. Стоимость нынешнего G550 начинается от 141 050 долларов США, а G63 – от 180 150 долларов США. По предварительным подсчетам, Little G обойдется от 55 000 до 65 000 долларов США.