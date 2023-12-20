Компанія Mercedes-Benz Special Trucks випробувала в реальних умовах експлуатації спецтехніку Unimog з двигуном внутрішнього згоряння на водні.

Поки це тестовий автомобіль, компанія озвучила лише технічні деталі. Зокрема, про те, що двигун виробляє 290 к.с. при 1000 Нм крутного моменту. Його живлять чотири резервуари високого тиску, що розташовані за кабіною та вміщують 14 кг газоподібного водню.

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В реальних умовах утримання доріг

Машину тестували на виведеній з експлуатації ділянці шосе між Байройтом і Бамбергом. Mercedes-Benz Unimog U 430 укомплектували фронтальною навісною косаркою з двома гідравлічними маніпуляторами. Вони керуються з кабіни водія.

Випробування показало, що силовий агрегат на водні працює тихіше від дизельного і не поступається йому в силовому потенціалі. Однак для роботи в операційному режимі на обкошуванні узбіччя дороги існуючого 14-кілограмового запасу газоподібного водню замало, але "пшик" не вийшов, "млинець додолу" не впав.

Через малий водневий резервуар доводилося повертатися на дозаправлення, що інженерів не засмутило: машина з новим силовим агрегатом в експлуатаційному режимі виявилася результативною. Інженери зібрали дані вимірювань під час косіння узбіччя, прискорення та заправки на громадській заправці. Дані будуть використані для подальшої розробки автомобіля. А баки для водню згодом поставлять більші.

"Ми дуже задоволені результатами практичного випробування першого робочого прототипу Unimog з двигуном внутрішнього згоряння на водні. Випробування з персоналом Autobahn GmbH у Верхній Франконії особливо цінні для нас, тому що тут ми можемо отримати важливий зворотний зв’язок із практичного застосування для подальшої розробки", – поділився враженнями керівник відділу спеціальних вантажівок Mercedes-Benz Франциск Кусумано.

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Проєкт WaVe під патронатом держави

Розробка тестового автомобіля з водневим двигуном внутрішнього згоряння відбувається в рамках державного проєкту WaVe. Wa і Ve — це дві початкові літери німецьких слів для водню «Wasserstoff» і горіння «Verbrennung». Проєкт, що фінансується Федеральним міністерством економіки та захисту клімату Німеччини, реалізується спільно 18 партнерами з промисловості та науки.

Спеціально переобладнаний двигун на природному газі з резервуаром, системами безпеки та моніторингу, а також технологією вимірювання встановлено для приводу з альтернативною водневою технологією. При спалюванні водню в моторному відсіку утворюється вода, яка виводиться у вигляді пари через вихлопну систему.

Мета проєкту WaVe полягає в тому, щоб дослідити, якою мірою звичайний дизельний двигун як мультиенергорозподільник для тягового приводу та всіх коробок відбору потужності можна замінити двигуном внутрішнього згоряння, що працює на водні.

Водень також має перспективу

І хоча Daimler Truck зосереджується на акумуляторних електричних приводах і водневих паливних елементах, додаткові дослідження до цих двох технологій, спалювання водню може стати ще одним варіантом декарбонізації портфоліо трансмісії Daimler Truck.

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Початкові результати проекту WaVe показують, що двигун внутрішнього згоряння водню може бути додатковим результативним рішенням для різноманітних версій спецтехніки. До цього й прагнуть розробники.

"Концепція приводу з водневим згорянням може слугувати схемою для енергоємних застосувань у секторі спеціальних автомобілів", – розповідає керівник відділу розробки силових агрегатів Mercedes-Benz Special Trucks доктор Гюнтер Пітц.

Фото/відео: Daimler Truck