У звичайних умовах різниця між реальною та заявленою виробником витратою пального досить велика. На неї впливає досить велика кількість факторів.

Австралійська автомобільна асоціація (AAA) вирішили порівняти реальну витрату пального деяких автомобілів з паспортними даними, заявленими виробниками.

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Результати вийшли цікавими. 7 з 13 автомобілів споживали більше в межах 5%, але решта автомобілів спалювали на 9-20% більше пального, ніж обіцяли автовиробники.

Результати тесту реального споживання пального

Результати Kia Carnival вражають, але проблема в тому, що вміст оксидів азоту у вихлопі автомобіля перевищив встановлені Австралією нормативи, як, втім, і в Hyundai Staria та Kia Sportage.