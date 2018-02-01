Центральні частини мегаполісів стануть недоступними для власників дизельних авто, що не відповідають еко-стандарту Euro 6.

Ще минулого року німецький верховний суд дозволив німецьким містам вводити повну або часткову заборону використання автомобілів з дизельним двигуном на своїй території. На сьогодні такі обмеження введено вже майже у трьох десятках мегаполісів.

Таке рішення було пов'язане з суттєвим перевищенням допустимих норм забруднення повітря оксидами азоту. Найбільшим джерелом цієї полюції виступають саме автомобілі на дизельному пальному. У більшості випадків обмеження стосуються автівок, які не відповідають екологічним стандартам Євро 6. На даний момент таких у країні близько 2,7 мільйони, повідомляє Autoconsulting.

Автомобілів, які підпадають під заборону у Німеччині близько 10 мільйонів. Усім їм потрапити у центральну частину міст відтепер неможливо. У список міст, які заявили про такі обмеження, увійшли Штутгарт, Дюссельдорф, Гамбург і Мюнхен.

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