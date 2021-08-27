28 серпня у центрі столиці відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг із легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за героїв України".

За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 1825.

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Забіг відбудеться з 09:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – вулиця Еспланадна – територія НСК "Олімпійський" – вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.

Ініціатором проведення забігу виступила ГО "Славетні епохи України".

За інформацією організаторів, метою забігу є вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності та національної гідності країни.

Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули під час захисту країни на Сході. Участь у заході – безкоштовна.