28 августа в центре столицы состоится IV Всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах "уважаю воинов, бегу за героев Украины".

По маршруту забега будет ограничено движение транспорта. Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 1825.

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Забег состоится с 09:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) – улица Большая Васильковская – улица Павла Скоропадского – улица Бассейная – улица Эспланадная – территория НСК "Олимпийский" – улица Саксаганского – улица Шота Руставели – улица Бассейная – улица Павла Скоропадского – улица Большая Васильковская – улица Крещатик.

Инициатором проведения забега выступила ОО "Славные эпохи Украины".

По информации организаторов, целью забега является чествование памяти погибших воинов АТО, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших при защите страны на востоке. Участие в мероприятии бесплатное.