Столичные чиновники продолжают развивать велоинфраструктуру, отбирая пространство у автомобилистов и пешеходов.

В Киеве растет количество улиц с велоинфраструктурой. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев. Стоит отметить, что велодорожки и велополосы не строят, а просто рисуют разметку на автомобильных дорогах и тротуарах, создавая неудобства как водителям, так и пешеходам.

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Велополосы и велодорожки на отдельных улицах сегодня уже соединяются между собой, постепенно создавая единую велосипедную сеть.

За последнее время "велосипедными" стали улицы Олеся Гончара, Героев Севастополя и Гарматная. Велополосы на ул. Олеся Гончара присоединилась к имеющимся велополосам на улицах Ярославов Вал и Рейтарской, и таким образом вместе с велоинфраструктурой на улицах Коцюбинского, Липинского и Золотоворотской сейчас уже создана соединенная велосипедная сеть между площадью Победы, Львовской площадью, Золотыми Воротами и улицей Большая Житомирская.

Новые велополосы появились и на жилом массиве Отрадный: на ул. Гарматной работы завершены – имеющуюся велополосу продлили до проспекта Любомира Гузара. А на ул. Героев Севастополя, кроме велополосы, устроили островки безопасности – работы по нанесению дорожной разметки впереди.

Таким образом в этом районе в единую велосеть соединятся просп. Любомира Гузара, ул. Героев Севастополя, ул. Академика Стражеско, ул. Академика Белецкого и ул. Гарматная.

В эти выходные были завершены работы по устройству двусторонней велосипедно-пешеходной дорожки длиной 2,4 км на ул. Семьи Кульженков в Оболонском районе. Как и на ул. Героев Севастополя, работы по повышению безопасности дорожного движения на этой улице проводились комплексно – устроена не только велоинфраструктура, но и три новых островка безопасности.

Завершаются работы по строительству велосипедной дорожки на ул. Борщаговской между Индустриальным и Воздухофлотским путепроводами.

В ближайших планах устройства велосипедных полос на улицах Григория Сковороды и Сретенской – там уже установлены дорожные знаки и в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Также для удобства велосипедистов во всех районах Киева продолжают устанавливать велопарковки.