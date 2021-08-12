У автомобилистов снова отобрали часть проезжей части дороги. На этот раз для устройства левых поворотов для велосипедистов.

На улицах столицы внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания. Благодаря им улучшается комфорт велосипедистов во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Для автомобилистов и пешеходов такая разметка может быть опасной, поскольку во время дождя она очень скользкая и может значительно увеличить тормозной путь.

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"Первую велосипедную зону ожидания устроили на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал. Промаркирована зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Зону ожидания организовали в рамках продолжения велосипедной полосы на улице Олеся Гончара от улицы Ярославов Вал до Большой Житомирской. Таким образом велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовскую площадь, Золотые Ворота и улицу Большую Житомирскую. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Как рекомендуют проезжать велосипедную зону ожидания?



На красный сигнал светофора остановиться перед первой стоп-линией у знака и разметки “Стоп”. На зеленый сигнал светофора дать возможность велосипедистам выполнить левый поворот, двигаться за велосипедистами, сохраняя дистанцию.

Велосипедистам

На красный сигнал светофора для поворота налево перестроиться из велосипедной полосы в зону ожидания перед автомобилями, обозначенную красной разметкой, и занять положение как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. На зеленый сигнал светофора для поворота налево подождать на велосипедной полосе на красный сигнал и перестроиться в велосипедную зону ожидания как можно левее. Трогаться на зеленый сигнал светофора. Необходимо обязательно подавать сигнал рукой о направлении маневра.