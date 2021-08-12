У автомобілістів знову відібрали частину проїзної частини дороги. Цього разу для влаштування лівих поворотів для велосипедистів.

На вулицях столиці впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування. Завдяки ним покращується комфорт велосипедистів під час поворотів ліворуч, перелаштування та маневрів на перехресті. Для автомобілістів та пішоходів така розмітка може бути небезпечною, оскільки під час дощу вона дуже слизька і може значно збільшити гальмівний шлях.

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“Першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал. Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Зону очікування організували в рамках продовження велосипедної смуги на вулиці Олеся Гончара від вулиці Ярославів Вал до Великої Житомирської. Таким чином велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка”, – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Як рекомендують проїжджати велосипедну зону очікування?

На червоний сигнал світлофора зупинитись перед першою стоп-лінією біля знаку та розмітки «Стоп». На зелений сигнал світлофора дати можливість велосипедистам виконати лівий поворот, рухатися за велосипедистами, зберігаючи дистанцію.

Велосипедистам

На червоний сигнал світлофора для повороту ліворуч перелаштуватися з велосипедної смуги на зону очікування перед автомобілями, позначену червоною розміткою, та зайняти положення якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора. На зелений сигнал світлофора для повороту ліворуч зачекати на велосипедній смузі на червоний сигнал і перелаштуватися на велосипедну зону очікування якомога лівіше. Рушати на зелений сигнал світлофора. Необхідно обов’язково подавати сигнал рукою про напрямок маневру.