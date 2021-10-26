Вже понад рік Конституційний Суд України розглядає справу щодо відповідності нормам конституції механізму притягнення до відповідальності автовласників замість водіїв-порушників.

28 жовтня о 10.00 Конституційний Суд продовжить розгляд справи про законність заочного покарання власників транспортних засобів замість водіїв-порушників при фіксації порушень паркувальниками або камерами, що працюють в авторежимі (ст. 14-2 КУпАП).

Читайте також: Чи відмінить Конституційний Суд автофіксацію: які шанси?

"Тривалий термін розгляду свідчить, що рішення, швидше за все, буде політичним, а не юридичним. Насмілюся передбачити - камери залишать, а знахабнілих паркувальників, утихомирять" - вважає автоюрист Володимир Караваєв, який співпрацював з МВС при прийнятті оскаржуваної статті КУпАП.

Нагадаємо, що у 2010 році Конституційний Суд України вже визнавав незаконним механізм притягнення до відповідальності автовласника замість водія-порушника.