Уже более года Конституционный Суд Украины рассматривает дело о соответствии нормам Конституции механизма привлечения к ответственности автовладельцев вместо водителей-нарушителей.

28 октября в 10.00 Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела о законности заочного наказания владельцев транспортных средств вместо водителей-нарушителей при фиксации нарушений парковщиками или камерами, работающими в авторежиме (ст. 14-2 КУоАП).

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"Длительный срок рассмотрения свидетельствует, что решение, скорее всего, будет политическим, а не юридическим. Осмелюсь предусмотреть – камеры оставят, а обнаглевших парковщиков, усмирят" – считает автоюрист Владимир Караваев, сотрудничавший с МВД при принятии оспариваемой статьи КУоАП.

Напомним, что в 2010 году Конституционный Суд уже признавал незаконным механизм привлечения к ответственности автовладельца вместо водителя-нарушителя.