Автомобілістам треба бути особливо обережними у вівторок, 29 жовтня.

Найбільший за увесь рік ризик потрапити в аварію - у водіїв, які будуть на дорозі найближчого вівторка, 29 жовтня - з 8.00 до 9.00.

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Про небезпеку попередив Королівський автомобільний клуб Іспанії (RACE), який спирається в тому числі на дані Єврокомісії та Євростату, пише Noticia.

В організації кажуть, що цьому є цілком логічні пояснення. Так, на аварійності традиційно позначається перехід на зимовий час (в Європі стрілки перевели на годину назад у неділю). А вівторок, за даними статистики, завжди був найбільш аварійним днем, особливо ранкові години, коли всі добираються до роботи і навчання. Крім того, найбільше аварій (в Іспанії - так точно) трапляється восени.

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