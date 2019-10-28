Автомобілістам треба бути особливо обережними у вівторок, 29 жовтня.

Крупнейший за весь год риск попасть в аварию у водителей, которые будут в пути в ближайший вторник, 29 октября – с 8.00 до 9.00.

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Об опасности предупредил Королевский автомобильный клуб Испании (RACE), который опирается в том числе на данные Еврокомиссии и Евростата, пишет Noticia.

В организации говорят, что этому есть вполне логичное объяснение. Так, на аварийности традиционно сказывается переход на зимнее время (в Европе стрелки перевели на час назад в воскресенье). А вторник, по данным статистики, всегда был наиболее аварийным днем, особенно в утренние часы, когда все добираются на работу и учебу. Кроме того, больше всего аварий (в Испании так точно) случается осенью.

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