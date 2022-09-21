Одна з проблем електромобілів не у скромному запасі ходу, а у дуже повільній зарядці. Якщо технологія Geely виявиться життєздатною це може дуже посилити позиції електромобілів на ринку.

Компанія Geely представила зарядний пристрій потужністю 600 кіловат, розроблений її "дочкою" Viridi E-mobility Technology (VREMT). Пристрій вже готовий до серійного виробництва, але заряджатися з такою швидкістю поки може тільки один електрокар.

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Стверджується, що така зарядка здатна поповнити запас енергії автомобіля на 300 кілометрів всього за п'ять хвилин. Вона вже пройшла необхідні випробування в Китаї та готова до серійного виробництва, але акумулятори більшості сучасних електромобілів не пристосовані до такої потужної зарядки.

Geely не розкриває технічних подробиць розробки, обмежуючись лише її вражаючою характеристикою – 300 кілометрів за п'ять хвилин. Для порівняння, зарядка китайської XPeng Motors, представлена в серпні, має потужність 480 кіловат і додає енергії на 200 кілометрів за ті ж п'ять хвилин. Tesla Superchargers видають 150-250 кіловат, зарядки європейської Ionity – 350, ABB – 450.

Ще більш потужні станції є в розпорядженні китайського GAC (500 кіловат), а фірма Desten має в своєму розпорядженні 900 кіловат. Щоправда, заряджати такий пристрій може лише один автомобіль – Piech GT.

Те саме стосується і зарядки Geely, яка підходить лише для первістка його суббренду Zeekr, електрокара 001. Він укомплектований акумулятором Qilin від Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), які, як очікується, будуть вироблятися масово з 2023 року.