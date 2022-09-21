Одна из проблем электромобилей – не в скромном запасе хода, а в очень медленной зарядке. Если технология Geely окажется жизнеспособной, это может очень усилить позиции электромобилей на рынке.

Компания Geely представила зарядное устройство мощностью 600 киловатт, разработанное ее "дочкой" Viridi E-mobility Technology (VREMT). Устройство уже готово к серийному производству, но заряжаться с такой скоростью пока может только один электрокар.

Читайте также: В Geely рассматривают возможность покупки Renault

Утверждается, что такая зарядка способна пополнить запас энергии автомобиля на 300 км всего за пять минут. Она уже прошла необходимые испытания в Китае и готова к серийному производству, но аккумуляторы большинства современных электромобилей не приспособлены к столь мощной зарядке.

Geely не раскрывает технических подробностей разработки, ограничиваясь лишь ее поразительной характеристикой – 300 километров за пять минут. Для сравнения, зарядка китайской XPeng Motors, представленная в августе, имеет мощность 480 киловатт и прибавляет энергии на 200 километров за те же пять минут. Tesla Superchargers выдают 150-250 киловатт, зарядки европейской Ionity – 350, ABB – 450.

Еще более мощные станции есть в распоряжении китайского GAC (500 киловатт), а фирма Desten располагает 900 киловаттами. Правда, заряжать такое устройство может только один автомобиль – Piech GT.