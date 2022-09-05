Китайскую компанию интересуют технологии Renault по выпуску бензиновых и дизельных двигателей. В свою очередь Renault нуждается в средствах для разработки электромобилей.

Renault планируют разделить на две крупные компании – по выпуску бензиновых и электрических моделей. У Geely заинтересованы в приобретении подразделения по производству авто с двигателями внутреннего сгорания.

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Компания Renault может сменить владельца. В качестве покупателя рассматривается китайский концерн Geely Auto. Об этом сообщает издание Automotive News Europe, ссылаясь на источники в Renault Group.

Как стало известно, у Renault планируется масштабная реорганизация. Компанию хотят разделить на два больших подразделения – по выпуску электромобилей и авто с двигателями внутреннего сгорания.

Электрическое подразделение Ampere станет основным и останется во Франции – там будут работать около 10 000 человек. А вот штаб-квартира филиала по выпуску бензиновых авто (рабочее название – Horse), скорее всего, переедет в Испанию.

В Geely хотят стать совладельцами подразделения Renault по выпуску авто с ДВС – планируют выкупить 40% его акций. Еще 40% акций останутся у Renault Group, а 20% выкупит китайский нефтегазовый концерн PetroChina.

Примечательно, что давние партнеры Renault из Nissan не участвуют в этой сделке. Впрочем, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi сохранится и, очевидно, сконцентрируется на электрокарах – именно на их разработку и пойдут средства от продажи акций "бензинового" подразделения.

Напомним, что Geely Auto в последние годы активно расширяет свою империю. Китайский концерн с 2010 года владеет Volvo, а недавно приобрел Lotus, а также пакет акций Mercedes-Benz и Smart.