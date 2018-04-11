Тридцять провідних автомобільних компаній зі світовим ім'ям не будуть приймати участі у Московському автосалоні.

29 серпня в Москві стартує автосалон “ММАС-2018”. Однак 30 автовиробників відмовилися від участі в заході. Зазначається, що свою продукцію на мотор-шоу готові представити тільки 8 компаній, серед яких "АвтоВАЗ".

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Серед компаній, які відмовилися від участі в Московському автосалоні: Audi, BMW, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda.

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Зокрема, російські представники марки BMW пояснили, що компанія не приїде на Московський автосалон, через те що вирішила зосередити свої сили на заходах, які орієнтуються на клієнтів. Офіційно у “ММАС-2018” візьмуть участь LADA, Hyundai, Renault, KIA, УАЗ, Lifan, Haval і Volkswagen.