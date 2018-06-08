На Тернопільщині, де кількість автомобілів з європейською реєстрацією значно більше ніж в східних та центральних областях України, статистика по ДТП відповідна. Але на думку співробітників поліції є і інші причини з яких авто "на бляхах" частіше попадають в аварії.

Часто авто “на бляхах” купують в якості першого автомобіля, на якому можна навчитись їздити. До того ж “бляхи” не дуже бережуть, оскільки наразі невідомо чи дозволить держава їх легалізувати за прийнятних умов.

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Відсутність української реєстрації завдає певного клопоту поліцейським, але вони вже навчились вирішувати питання пов’язані з пошуком водіїв “євроблях”, які деколи тікають з місця ДТП. На думку поліцейських авто на іноземній реєстрації потрібно реєструвати в Україні, але за нинішньою законодавчою базою це фактично неможливо.

Опитані перехожі по-різному ставляться до власників “євроблях”, але майже вся розуміють, що ця проблема виникла через неадекватне митне законодавство України що до вживаних автомобілів.