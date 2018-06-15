Інноваційний об’ємний пішохідний перехідне протримався на асфальті навіть дня.

В Казані (РФ) 10 червня за ніч намалювали розмітку з 3-Д ефектом – водіям здається, що вона піднімається над дорогою. Однак тривимірна “зебра” не проіснувала навіть доби – ввечері "тіні" розмітки, які надавали їй об’єму, зафарбували.

Співробітники поліції, які ініціювали зафарбовування "зебри", сказали, що таке нанесення сприяє дорожнім аваріям – водії лякаються та дуже різко гальмують, що може спричинити масові ДТП.

Разом з тим, подібні експериментах в містах Індії та Киргизії поки що діють.

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