Коли чоловіки сперечаються про те, чий автомобіль швидший, вони перетворюються на хлопчаків. А хлопці, які спробували нову Forza 7, вже знають відповідь.

Гіперкари Bugatti Chiron та Koenigsegg One:1 мають чимало причин мати приставку “най” у своєму описі. Обидва автомобілі є одними з найдорожчих, найпотужніших, найшвидших, та найрідкісніших на планеті. А котрий з них найкращий у швидкісному спринті на 402 метри?

Дати відповідь на це питання у реальному житті майже неможливо – кожен з цих гіперкарів коштує більше 3 мільйонів доларів і зустріти їх в один час в тому ж місці шансів набагато менше, ніж спостерігати два сонячних затемнення протягом року.

Тож побачити гонку між цими мега автомобілями цікаво навіть у віртуальній реальності. Що й трапилось, завдяки комп’ютерній грі Forza Motorsport 7.

Паспортні данні автомобілів дуже близькі за цифрами. Bugatti Chiron має 8-літровий двигун W16 виробляє потужністю 1479 к.с. та з крутним моментом у 1600, що прискорює його з місця до сотні менше, ніж за 2,5 секунди. Гіперкар спроможний розвивати швидкість у 420 км/год. Важить авто близько двох тонн.

Вага ж Koenigsegg One:1 лише 1360 кг. Легкий кузов приховує потужний 5-літровий мотор, що продукує 1360 кінських сил і 1371 Нм. Тобто його співвідношення потужності до ваги краще, ніж у Chiron. До 100 км/год автомобіль розганяється також за 2,5 секунди чи на кілька сотих швидше.

Так котрий з двох виграв би спринт на ¼ милі? Поки що маємо відповідь лише з віртуального всесвіту Forza Motorsport 7. Але допоки ніхто не перевірить цього на справжніх гіперкарах – доведеться погодитись з таким результатом. А він, якщо чесно, здається неймовірним.

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