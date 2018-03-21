Нова програма на розважальному телеканалі називається Fastest Car. У ній глядачі будуть спостерігати за аматорами, що переробляють у власних гаражах старі машини для змагань проти сучасних суперкарів.

Телеканал Netlfix анонсував нову програму, що називається Fastest Car – "Найшвидший автомобіль". Прем'єра шоу відбудеться 6 квітня.

У кожному епізоді програми тривалістю близько години глядачі побачать історії будівництва трьох автомобілів для перегонів, котрі будуть змагатись з суперкарами.

Трейлер від Netlfix обіцяє чимало цікавого. Chevrolet Impala SS чи мікроавтобус Honda Odyssey будуть змагатись з Ferrari, Lamborghini чи суперкаром Ford GT.

Значна модифікація автомобіля до такого рівня продуктивності вимагає вражаючих зусиль, важкої роботи та ретельного планування. Саме цей процес і покажуть у шоу, а протистояння з суперкарами – скоріше для більшої театральності. Користувачі YouTube вже охрестили нову програму “Селюки рейсінг”.

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