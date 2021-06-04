У Суботу, 5 червня, у зв’язку із проведенням Всеукраїнського велодня у Києві буде обмежено рух транспорту центральною частиною міста та двома мостами.

Маршрут заходу: Софіївська площа — вулиця Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вулиця Хрещатик — Володимирський узвіз — Поштова площа — вулиця Набережно-Хрещатицька — Гаванський міст — вулиця Набережно-Рибальська — Північний міст — вулиця Труханівська (парк "Муромець").

Рух автотранспорту перекриють з 10:00 до 13:30 на всіх прилеглих до маршруту вулицях.