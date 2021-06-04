В субботу, 5 июня, в связи с проведением Всеукраинского велодня в Киеве будет ограничено движение транспорта по центральной части города и двум мостам.

Маршрут мероприятия: Софиевская площадь – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская (парк "Муромец").

Движение автотранспорта перекроют с 10:00 до 13:30 на всех прилегающих к маршруту улицах.