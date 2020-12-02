Вперше за всю історію автомобілебудування, в Європі продали більше електрифікованих машин, аніж авто з дизельними двигунами. На першій сходинці – Tesla Model 3.

Про шалений попит на електрокари свідчать результати дослідження в 27 країнах. Детальніше – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Ще 3 роки тому саме дизельні авто домінували на ринку. Щоправда, мова йде не про чисті електромобілі, а про всі транспортні засоби із електромоторами, зокрема електромобілі та різні варіанти гібридів.

Якщо вірити статистиці, то в Європі в вересні цього року продали приблизно 1 мільйон 300 тисяч нових машин. З них чверть, тобто 328 тисяч, виявилися електрифікованими.

Серед них 173 тисячі – так звані м'які гібриди. Ще 154 тисячі машин – гібриди, які підзаряджаються від розетки та електромобілі.

Перша п'ятірка

► Напопулярнішим електричним авто в Європі лишається Tesla Model 3. Загалом дилери продали 15 тисяч таких електричок.



Tesla Model 3 / Фото Unsplash

► За нею на другій сходинці йде Renault ZOE.



Renault ZOE / Фото Autogeek

► Третє місце – Volkswagen ID.3.



Volkswagen ID.3 / Фото Auto.eu

► Четверте – Hyundai Kona.



Hyundai Kona / Фото Unsplash

► Закриває першу п'ятірку KIA Niro.



Kia Niro / Фото Getty Images

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