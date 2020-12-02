Впервые за всю историю автомобилестроения, в Европе продали больше электрифицированных машин, чем авто с дизельными двигателями. На первой строчке – Tesla Model 3.

О бешеном спросе на электрокары свидетельствуют результаты исследования в 27 странах. Подробнее – в программе "Авто24" на 24 канале.

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Еще 3 года назад именно дизельные авто доминировали на рынке. Правда, речь идет не о чистых электромобилях, а обо всех транспортных средствах с электромоторами, в частности электромобилях и различных вариантах гибридов.

Если верить статистике, то в Европе в сентябре этого года продали примерно 1 миллион 300 тысяч новых машин. Из них четверть, то есть 328 тысяч, оказались электрифицированными.

Среди них 173 тысячи – так называемые мягкие гибриды. Еще 154 тысячи машин – гибриды, которые подзаряжаются от розетки и электромобили.

Первая пятерка

► Самым популярным электрическим автомобилем в Европе остается Tesla Model 3. В целом дилеры продали 15 тысяч таких электричек.



Tesla Model 3 / Фото Unsplash

► За ней на второй строчке идет Renault ZOE.



Renault ZOE / Фото Autogeek

► Третье место – Volkswagen ID.3.



Volkswagen ID.3 / Фото Auto.eu

► Четвертое – Hyundai Kona.



Hyundai Kona / Фото Unsplash

► Закрывает первую пятерку KIA Niro.



Kia Niro / Фото Getty Images

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