Впервые за всю историю автомобилестроения, в Европе продали больше электрифицированных машин, чем авто с дизельными двигателями. На первой строчке – Tesla Model 3.
О бешеном спросе на электрокары свидетельствуют результаты исследования в 27 странах. Подробнее – в программе "Авто24" на 24 канале.
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Еще 3 года назад именно дизельные авто доминировали на рынке. Правда, речь идет не о чистых электромобилях, а обо всех транспортных средствах с электромоторами, в частности электромобилях и различных вариантах гибридов.
Если верить статистике, то в Европе в сентябре этого года продали примерно 1 миллион 300 тысяч новых машин. Из них четверть, то есть 328 тысяч, оказались электрифицированными.
Среди них 173 тысячи – так называемые мягкие гибриды. Еще 154 тысячи машин – гибриды, которые подзаряжаются от розетки и электромобили.
Первая пятерка
► Самым популярным электрическим автомобилем в Европе остается Tesla Model 3. В целом дилеры продали 15 тысяч таких электричек.
Tesla Model 3 / Фото Unsplash
► За ней на второй строчке идет Renault ZOE.
Renault ZOE / Фото Autogeek
► Третье место – Volkswagen ID.3.
Volkswagen ID.3 / Фото Auto.eu
► Четвертое – Hyundai Kona.
Hyundai Kona / Фото Unsplash
► Закрывает первую пятерку KIA Niro.
Kia Niro / Фото Getty Images
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