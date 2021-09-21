Соціологічне опитування, яке проводили на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, свідчить, що більшість українців задоволені станом доріг в Україні.

Якщо вірити результатами опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, 82% з 3000 опитаних респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту протягом останнього року.

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Найбільшу заслугу у тому, що в Україні покращуються дороги респонденти віддають Президенту (36%). 33% вважають, що це заслуга місцевої влади, 8% – Міністерства інфраструктури та Укравтодору, по 1% – Прем’єр-міністра, 2% – Верховної Ради.



64% опитаних задоволені діяльністю Укравтодору в Україні, 29% – протилежної думки. За останній рік рівень задоволеності цією інституцією серед українців зріс.



Лише 32% опитаних зазначили, що за останні два роки подорожували Україною з метою туризму. 68% – не мали такого досвіду. Найпопулярнішими напрямами для подорожей є Карпати (55%) та морські курорти Півдня (48%). До природних пам’яток подорожували 37%, цікавих міст України – 26%, місць історичних подій, битв – 17%.



Більшість власників авто (77%) готові користуватися платними автомагістралями якщо вони будуть якісніші, безпечніші та матимуть обмеження швидкості не менше ніж 130 км/год.