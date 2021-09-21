Социологический опрос, который проводили на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, свидетельствует, что большинство украинцев довольны состоянием дорог в Украине.

Если верить результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, 82% из 3000 опрошенных респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года.

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Наибольшую заслугу в том, что в Украине улучшаются дороги, респонденты отдают Президенту (36%). 33% считают, что это заслуга местной власти, 8% – Министерства инфраструктуры и Укравтодора, 1% – премьер-министра, 2% – Верховной Рады.

64% опрошенных довольны деятельностью Укравтодора в Украине, 29% – противоположного мнения. За последний год уровень удовлетворенности этой институцией среди украинцев вырос.

Только 32% опрошенных отметили, что за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма. 68% – не имели такого опыта. Самыми популярными направлениями для путешествий являются Карпаты (55%) и морские курорты юга (48%). К природным достопримечательностям путешествовали 37%, в интересные города Украины – 26%, в места исторических событий, сражений – 17%.

Большинство владельцев авто (77%) готовы пользоваться платными автомагистралями, если они будут качественнее, безопаснее и будут иметь ограничение скорости не меньше 130 км/ч.