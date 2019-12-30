80-річна бабуся приїхала до свого онука в Німеччину і не тільки для того, щоб побачити свого онука, а й для того, щоб проїхати на потужному суперкарі Audi R8 по гоночному треку Нюрбургринг.

Останні пару років блогер Миша Карудін проводив майже кожен день за кермом різних спортивних автомобілів або вчив початківців гонщиків їздити по легендарної гоночної трасі Нюрбургринг Нордшляйфе.

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Треба визнати, що він знає трасу так добре, що одного разу він проїхав повне коло, з зав'язаними очима. Щоб поділитися своєю пристрастю до траси, Міша запросив свою бабусю покататися з ним Audi R8.

Миша вибрав для поїздки німецький суперкар Audi R8 V10, який є ідеальним автомобілем, щоб провести бабусю зі швидкістю 300 км / год. Мотор V10 потужністю 600 кінських сил може крутитися до 8 500 оборотів двигуна в хвилину.

Офіційна максимальна швидкість Audi R8 Performance вказана як 329,84 км / год, що робить його відмінним автомобілем, щоб встановити свій особистий рекорд максимальної швидкості.

Так що можна з упевненістю сказати, що Audi R8 V10 Performance - це ідеальний автомобіль для поїздки бабусі по Нюрбургрингу. Просторий салон дозволяє досить легко входити і виходити з авто, чого не можна сказати про “двоюрідних братів” цього автомобіля - італійських суперкарах Lamborghini.

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Незалежно від машини, на якій він їздить, Міша перетворює кожне коло в майстер-клас з управління автомобілем. Його досвід водіння в кільцевих гонках і щоденному інструктажі всіх бажаючих майстерності їзди по трасі Нюрбургринг означає, що він один з кращих водіїв в світі.

Бабуся Михайла виявилася ідеальним “штурманом” при їзді по гоночній трасі. Вона спокійно насолоджується поїздкою, в той час як її онук може зосередитися на водінні.

І треба віддати їй належне, протягом усього шляху, ця літня жінка трималася дуже добре, вона жодним чином не подавала сигналів тривоги.