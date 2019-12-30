80-летняя бабушка приехала к своему внуку в Германию и не только для того, чтобы увидеть своего внука, но и для того, чтобы проехать на мощном суперкаре Audi R8 по гоночному треку Нюрбургринг.

Последние пару лет блогер Миша Карудин проводил почти каждый день за рулем различных спортивных автомобилей или учил начинающих гонщиков ездить по легендарной гоночной трассе Нюрбургринг Нордшляйфе.

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Надо признать, что он знает трассу так хорошо, что однажды он проехал полный круг, с завязанными глазами. Чтобы поделиться своей страстью к трассе, Миша пригласил свою бабушку покататься с ним Audi R8.

Миша выбрал для поездки немецкий суперкар Audi R8 V10, который является идеальным автомобилем, чтобы прокатить бабушку со скоростью 300 км / ч. Мотор V10 мощностью 600 лошадиных сил может крутиться до 8500 оборотов двигателя в минуту.

Официальная максимальная скорость Audi R8 Performance указана как 329,84 км / ч, что делает его отличным автомобилем, чтобы установить свой личный рекорд максимальной скорости.

Так что можно с уверенностью сказать, что Audi R8 V10 Performance – это идеальный автомобиль для поездки бабушки по Нюрбургрингу. Просторный салон позволяет достаточно легко входить и выходить из авто, чего нельзя сказать о "двоюродных братьях" этого автомобиля – итальянских суперкарах Lamborghini.

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Независимо от машины, на которой он ездит, Миша превращает каждый круг в мастер-класс по управлению автомобилем. Его опыт вождения в кольцевых гонках и ежедневном инструктаже всех желающих по мастерству езды по трассе Нюрбургринг значит, что он один из лучших водителей в мире.

Бабушка Михаила оказалась идеальным "штурманом" при езде по гоночной трассе. Она спокойно наслаждается поездкой, в то время как ее внук может сосредоточиться на вождении.

И надо отдать ей должное, на протяжении всего пути, эта пожилая женщина держалась очень хорошо, она никоим образом не подавала сигналов тревоги.