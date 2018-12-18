Верховна Рада України не ухвалила в другому читанні законопроект, що регламентує суттєве підвищення штрафів за непрестібнутий пасок безпеки до 850 гривень.

Депутати сім разів поспіль голосували по законопроекту №8492. Найбільша кількість голосів що була набрана під час голосувань – 197 “за”. При цьому проти не голосував ніхто, утрималось-2, Не голосувало -109. В результаті –Рішення не прийнято.

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Отже, чинною залишається діюча норма, що передбачає штраф за непрестібнутий пасок безпеки у розмірі 51 гривень.