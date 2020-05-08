8 та 9 травня на деяких вулицях столиці рух транспорту буде перекритий та обмежена можливість паркування.

Заборона щодо паркування почне діяти з 8 травня від 17:00. Обмеження руху розпочнеться 9 травня з 00:00 до закінчення заходів.

— площа Арсенальна;

— вул. Івана Мазепи

(від площі Арсенальної до площі Слави);

— вул. Лаврська

(від площі Слави до вул. Цитадельної);

— алея Героїв Крут

(від Дніпровського узвозу до площі Слави);

— вул. Омеляновича-Павленка

(від вул. Левандовської до вул. Лаврської).

У поліції рекомендують врахувати вказану інформацію при обиранні маршрутів слідування містом, аби уникнути незручностей.